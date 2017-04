Cuando le consultaron que opinaba sobre el escándalo entre su ex Barbie Vélez y Fede Bal, contestó: "Es feo cuando pasa algo así. Pero trato de mantenerme al margen. Cada pareja es un mundo y no sé lo que pasó entre ellos. Es una lástima cómo terminó y todo lo que pasó… No tengo idea qué pasó, porque no soy amigo de Barbie ni de Fede. Fue una coincidencia que armaron un triángulo amoroso entre Fede, Barbie y Laurita".