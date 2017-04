Grey's Anatomy, una de las tantas series que no quiere terminar y que lidera los ratings de audiencia en los Estados Unidos, es una creación de Shonda Rhimes. Es una mujer de carácter fuerte y aguerrido a la que no le tiembla el pulso a la hora de decidir quién sigue y quién no en sus ficciones. El caso de Patrick Dempsey fue, sin dudas, el más emblemático. Dueño de un carisma inigualable y una sonrisa que enamoraba a mujeres desde su adolescencia, logró ser el protagonista la serie de médicos en la piel del doctor Derek Shepherd. Sin embargo los conflictos con la productora, le hicieron encontrar el peor final a su personaje: la muerte. Todavía los fans reclaman su reaparición, pero lamento desilusionarlos: Rhimes no perdona una y Mr. Dempsey quedará afuera para siempre.