La joven diosa, que está focalizada en comenzar su carrera como modelo a paso firme, mantiene una excelente relación con la familia de su pareja: "Con Caro me llevo súper bien, es una persona sencilla y admirable como mujer. Me enteré que él es su hermano tiempo después de que empezamos a salir, cuando vi una foto que estaba con ella. El grupo íntimo me recibió re bien, tenemos una relación muy buena. Todos son súper amigueros y la familia tiene buena relación, se juntan casi todos los fines de semana". Por su parte, confesó que con Juan Pico Mónaco, pareja de la jurado del Bailando, no tiene mucha relación "más que un par de cenas" porque viaja con regularidad.