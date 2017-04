Rodríguez: —Yo sí. Cuando veía la exposición de fotos me daba cuenta de la cantidad de tiempo que llevamos juntos creando y, hablo por mí, los momentos que he pasado para lograr ser como soy hoy. Me costó mucho trabajo lograr ser compositor, poder tocar bien un instrumento, pertenecer a la banda y sentirme parte de la banda. Creo que eso se va notando de disco a disco: cómo cada uno de nosotros fue creciendo como productor, compositor. Y a mí me encanta haberlo hecho con ellos.