Cris Morena, presente en el casamiento de Dolores Reca y el polista Juan Gris Zavaleta

Los invitados lucieron un look descontracturado y disfrutaron de la boda que duró de las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana del viernes pasado. No hubo altar: los novios fueron sorprendidos por una fiesta que no estaba en sus planes, y se juraron amor eterno ante el aplauso y el cariño de sus amigos y familiares.