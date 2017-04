"La gente me apoya con el rating, no sé por qué no me llaman. No debe haber productores inteligentes o manejan otros códigos que yo desconozco. Pensá que estoy en esto hace tres décadas, quizás ya no es lo mismo que antes. Los programas de Mirtha y Susana a los que me invitaron fueron los que más rating tuvieron el año pasado", manifestó Silvia en diálogo con Teleshow, desde el apart hotel donde está viviendo.

En ese sentido, confesó sus deseos de llegar al jurado del Bailando: "Estoy haciendo una campaña para que me llamen. Me gustaría entrar al Bailando: en 31 años de carrera es lo que me falta. Hice de todo: escribí un libro, me casé en el extranjero, recorrí todos los canales, todos los programas… No me quejo de mi carrera. Soy una de las mujeres más queridas de la Argentina con Susana y con Mirtha".