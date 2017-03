—No, y detesto a todas sus panelistas, me parecen chupamedias totales. Ángel De Brito puede odiar a quien quiera, pero yo no me subo al odio de Ángel. Edith Hermida está obsesionada conmigo, pobrecita, Maglietti, que no la conozco, mi alma. Mírense al espejo y trabajen. Edith Hermida está convencida de que yo ocupo un lugar que tendría que ocupar alguien que estudió. Yo estudié otras carreras, el periodismo no se estudia para mí, es un oficio. Hay mucha gente que tiene el título y no sirve para nada. Bilardo es médico. Laburo los siete días de la semana, no falto nunca, estoy informadísima, cumplo. Hay carreras que lamentablemente no se necesita título habilitante; para ser arquitecto necesitás la matrícula y firmar igual que un ingeniero o un médico. El periodismo y muchas otras, ciencias políticas, relaciones públicas, te puedo nombrar miles, son un oficio que se aprende con información, con dicción, tratando de mejorar, con cultura. Yo tengo una cultura general muy amplia, porque soy contadora pública, licenciada en administración de empresas, hablo inglés y francés perfectamente, estudié licenciatura en arte. El periodista tiene que ser culto, porque hay chicas que estudian periodismo cuando terminan de mostrar el culo, porque no lo pueden mostrar más y tienen el título colgado, y esas chicas no se bancan nada. [Jorge] Lanata no estudió periodismo y mirá dónde está. Chiche Gelblung tampoco se recibió de periodista y son genios del periodismo. Edith Hermida y muchas otras que me detestan tendrían que plantearse por qué ellas no llegaron al lugar que yo pude llegar. Te aclaro que no llegué chupando nada, llegué laburando.