Pero no todo sería color de rosas para esta mujer de 36 años nacida en Chaco bajo el nombre de Edgardo Luis Rojas. Esta semana conmovió a todo el piso de Intrusos -los panelistas lagrimeaban mientras oían su relato- al quebrarse en llanto cuando hablaba de sus dificultades para aceptarse. "¿Cómo yo que tengo tanto tengo que estar sufriendo? No, no tengo respuesta", comenzó diciendo, para luego comentar: "Estoy desconcertada, como que me cuesta vivir".