Hoy, Luciano se encuentra a meses de alcanzar la mayoría de edad. Y puede que el tiempo haya atenuado el tono de la disputa, pero no la pelea en sí. Según Accinelli, Luppi no cumple con su obligación como padre de Luciano, pese a que la Justicia de Uruguay (allí nacieron madre e hijo) falló a favor de Brenda, dictaminando el dinero que el ex protagonista de El arreglo debe entregarle cada mes. A esa situación se llegó tras miles de denuncias cruzadas, amenazas, juicios, desalojos y fuertes declaraciones, que tejieron una trama de nunca acabar.