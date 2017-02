Parece que tanto amor empachó a la ex vedette, y la parejita del verano tuvo que mostrarse separada por un rato, al menos en la función de anoche en Carlos Paz. Lo que no se puede negar, es que El Polaco y Silvina Luna no dejan de mostrar el amor que se tienen por todos lados. Cabe recordar que en el Día de San Valentín compartieron fotos juntos y se dedicaron amorosos mensajes en las redes sociales. Pero eso no fue todo, los tortolitos del momento se dieron un tremendo beso por el día de los enamorados en el escenario de Abracadabra y este medio pudo retratar el momento romántico.