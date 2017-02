Fabián Medina Flores vivió un episodio violento en la calle: "El barrio está más peligroso"

El diseñador de moda recibió un golpe de un joven que lo increpó cuando caminaba hacia su casa en el barrio porteño de Palermo. “Primero fue el impacto, la sorpresa, porque no me lo esperaba, y después el dolor. Me salía mucha sangre de la nariz”, le dijo a Teleshow