"Pensé que me había arruinado la vida. Creí que nunca más iba a volver a practicar deportes, que me dejaba lisiado. Tuve que aprender de nuevo a caminar. Estuve internado un mes y casi me dejaron pudrir la pierna. No sé cómo salí de esa", dijo en aquel reportaje y agregó: "Estuve a punto de morirme. Tenía una gangrena impresionante, una semana más y me cortaban la pierna. Me dijeron que si pasaba a la otra, la infección me llegaba a la aorta y me moría. Fue surrealista, para un nene de 9 años es mucho. Hoy no le tengo miedo a la muerte, pero digamos que la vi de cerca".