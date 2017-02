9- Tengo un carácter fuerte. Siempre digo lo que pienso. A veces no gusta o la otra persona se siente mal, pero no hay que tener miedo de opinar. No hay que tener ningún tipo de miedo. No hay que tenerle miedo a las arrugas, no hay que tener miedo a engordar, no hay que tenerle miedo a la muerte.