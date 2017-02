Asimismo, reclamó que "que no se lo hagan a nadie, ni a mí, ni a ninguna mujer que este en este lugar. Es peligroso meter a una mujer en ese lugar, yo estuve en ese lugar, con un hombre que no me hacía sentir bien", reconoció en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y afirmó que "te lo puedo decir más que nadie, no hay que cambiar la forma de vestir, ni dejar de trabajar, ni callarse, porque es una falta de amor propio gigante y porque hace daño".