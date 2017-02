Que sale con un polista desconocido; que no, que al final no sale. Que tuvo un encuentro apasionado con Juan Martín Del Potro durante una fiesta, en el baño de un caserón de Barrio Parque; que no, que entró al toilette a retocarse el maquillaje. ¡Que se fue de vacaciones Brasil!; que no, que viajó sola… Que deja un mensaje por San Valentín en las redes; que no, que está dedicado a sus ex, ¡y con un insulto incluido! La vida amorosa de Jimena Barón da mucho que hablar, aunque la noticia -y ella- siempre se queda a mitad de camino.