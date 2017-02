"También fui personalmente, hice una cola de dos horas. Cuando hice el reclamo en persona me dijeron que el corte se debió a la tormenta. Pero el problema es que antes de la tormenta ya había gente sin luz. Así que ahora nos sumamos un montón. Por algún lado me van a contestar. Quizás de esta manera se me da una respuesta más urgente", agregó.