Pero eso no fue lo único que pasó en el primer programa. Otro de los momentos más emotivos tuvo que ver con Maxi Oliva, primer ganador del programa, cuando logró adelgazar 125 kilos. Sin embargo, tuvo una fuerte recaída y actualmente pesa 400 kilos y no puede moverse por sus propios medios: hace dos años que no salía de su casa. Por eso, Cuestión de Peso decidió darle una mano y realizaron un "salvataje".