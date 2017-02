Bermúdez se enteró de la muerte de ex marido, ocurrido en la madrugada del pasado 17 de febrero, a raíz de un llamado telefónico. "Pensé que era una trampa. Me llamaban a mi celular, diez minutos me llamaron. Le decía (a Baltazar, su hijo de 16 años) 'no atiendas, es una trampa para nosotros, tu papá está loco'. Después lo acompañé (al hotel donde falleció) saliendo con mucho miedo a la una de la mañana de nuestra casa", relató.