Cari Nara no logra superar el fin de su relación: "Andrés era mi pilar, lo único que tenía"

Su romance con el padre de Wanda y Zaira estuvo marcado por los medios y no podría haber terminado de otra manera más que en televisión. Un repaso por su noviazgo, cuyo final la morocha no logra explicar. “Todos me dicen que lo hizo para que lo vieran sus hijas”, manifestó a Teleshow