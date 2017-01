En un segundo pelotón -a priori, de La La Land y Moonlight saldrá el gran ganador- se ubican Silence, Arrival, Lion, Manchester by the Sea, entre otros. Pero claro, hasta aquí son puras especulaciones que, con las nominaciones de hoy, no harán más que aumentar hasta la noche del 26 de febrero, cuando se revele el misterio: qué película se llevará la estatuilla más preciada, la de los Oscar.