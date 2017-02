-¿No lo viste venir?

-Venía sintiendo que había algo que no estaba funcionando en nuestra relación cotidiana. Yo le decía "Andrés, hay algo que me estás dejando de lado, no te estás preocupando, no me estás dando atención". Cuando empecé con el tema de la música me pusieron un productor y él ató cabos e hizo una historia en la cabeza… Todavía no entiendo qué pasó, no sé si fue una excusa para dejarme y era el momento para hacerlo público… Todos me dicen que fue para que lo vean sus hijas.