"¿Vos la estás dejando Andrés?", preguntó Marina Calabró. "Yo la verdad que en esta situación no me interesa seguir. Yo te voy a ser sincero. Salimos a comer y es un lío porque ella me dice 'la gente te mira'. La gente me mira porque soy conocido, no porque sea Brad Pitt. Entonces no podemos salir a comer. Vamos de viaje, es un conflicto terrrible. Le digo 'tenes que cambiar' y nunca cambió en los años que estamos. Si no hay confianza, nuestra pareja no se puede sostener", respondió el papá de Wanda y Zaira.