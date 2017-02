Por su parte, Morla manifestó en diálogo con C5N: "La causa sigue todo igual. Burlando intentó manejar la situación desde un punto de vista moral, diciendo que Diego tenía que pedir disculpas en cuanto a lo que había manifestado sobre su persona. Yo también estoy de acuerdo que no fue una frase feliz lo que manifestó de Claudia Villafañe. Pero estamos hablando acá de la desaparición de las camisetas, los departamentos y todo lo que tiene Villafañe que son de Diego Maradona. Desde un punto de vista moral y jurídico, con Burlando no me puse de acuerdo".