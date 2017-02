"¿Hasta dónde más una persona puede aguantar? Mi hija Camila tendrá una intervención quirúrgica y tuve que enterarme por la obra social, ya que por parte de la madre y la familia no tuve respuesta. Tengo derecho, como padre, a saber dónde están y que me tengan al tanto. No quiero ser tratado como un perro, soy el papá", publicó este martes en su cuenta de Facebook.