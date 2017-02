Zaira también utilizó dicha red social para despedir a su abuela: "Acaba de partir la persona mas dulce, buena y generosa que conocí en mi vida. Mi abuela Rosita, me enseñaste todo y solo puedo vivir este momento con felicidad porque se que lo que mas anhelabas era volver a encontrarte con el gran amor de tu vida, el abuelo Cacho. Daría lo que no tengo por ver ese beso de reencuentro. Me enseñaron el amor incondicional y sentí al lado tuyo lo que lo extrañabas cada día desde que se fue. Te amo abuela . Fui la nieta más feliz, gracias por cada enseñanza mimo y amor que me dieron. Te recordare a cada paso. Te extrañamos".