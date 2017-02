Los momentos más divertidos de los premios Grammy 2017

Pero eso no fue todo. Corden quedó nuevamente en el centro de la escena -y de las risas- al realizar un histórico Carpool Karaoke. Reconocido ya hace tiempo por esa sección dentro de su programa The Late Late Show with James Corden, en esta oportunidad utilizó un vehículo fabricado con cartón para bromear con muchas de las celebridades presentes en la noche de los Grammy. "Los productores tenían mucho miedo de contratarme porque tengo un programa nocturno, pero hicieron que me pusiera esto (por el vehículo). Es vergonzoso, pero ya que estoy aquí lo tengo puesto, y tenemos buenos cantantes, lo voy a aprovechar", bromeó.