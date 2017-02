"Estaba en Punta del Este con mi nieta y las señoras que la cuidan. Tratando de arreglar el televisor, me fui para atrás y caí sobre una mesa de vidrio. En ese momento no se sabía qué tenía, fue terrible. Estuve en el Sanatorio Cantegril y me trajeron a Buenos Aires. Internada en el Centro Médicus, a los dos días descubrieron que el dolor terrible que tenía, que me tenía loca, era que tenía fracturada la vértebra 12", dijo la actriz en diálogo con Teleshow.