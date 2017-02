Desde muy chica Flor soñó y trabajó duro para poder llegar a donde llegó: "Estoy ganando todo, pero también perdí muchas cosas en el camino", había dicho hace unos días en Intrusos, en referencia a que las cosas no le fueron fáciles: para poder usar su beca en lo de Julio Bocca tuvo que trabajar en el instituto y más de una vez la rebotaron en los castings y le dijeron que no servía para estar en el medio. Pero el esfuerzo valió la pena, no bajó los brazos y consiguió todo lo que se propuso. ¿Es la imbatible de la temporada?