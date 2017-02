"Fueron 7 horas de parto. Rompí bolsa en casa mientras dormía una siesta, empecé con contracciones y me fui directo al hospital. Ahí empezó todo, venía todo bien, contracción tras contracción. Mike me ayudó en cada segundo del proceso, hasta hoy pienso en que no hubiera podido hacerlo sola. Tenía mucho miedo: no es el país donde nací, ni mi idioma principal, entonces todo asusta más".