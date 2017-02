"Para mí la muerta en vida es ella, no el marido", disparó después, para luego agregar: "O no ha elaborado su duelo y se la agarra conmigo, o piensa que yo soy culpable de la muerte de su marido, ¡Qué se yo lo que tiene la gente en la cabeza! Yo dije en twitter que me parecía que tuvo un lindo gesto, y después ella estaba sentada en los programas diciendo que nunca me iba a perdonar. ¿Quién es ella que tiene el don del perdón? ¿Dios? ¿el Papa? ¿a quién le ganó?".