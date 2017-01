La historia no terminó ahí. Georgina disparó duro contra Moria en una conversación telefónica con Ángel de Brito. Durante la charla, recordó por qué se enojó con su colega: "Moria miente. Yo le hice una nota a Sofía Gala y la traté muy bien cuando ella era chiquitita. Ella interpretó que la había tratado mal. Yo soy incapaz de tratar mal, menos a una niñita… Me atacó y me dijo que no me metiese con su hija porque sino iba a hablar de mi marido. Dijo 'todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto', en el programa de Rial. Lo dijo mientras 'Vasco' vivía y estaba haciendo su terapia de rehabilitación. Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca".