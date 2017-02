En estas horas Verónica había declarado que no quería que Rocío se acercara a Dieguito. No obstante, se comprometió a conversar con ella para llegar a un entendimiento, y que la actual novia de Maradona pueda estar presente en los encuentros entre padre e hijo. Pero hubo una salvedad con su propia relación amorosa: cada vez que viaje a Italia para visitar a su pareja, Ojeda no podrá llevar a su hijo. No obstante, es posible que ese punto genere un problema en el futuro: llegado el caso Verónica pediría la autorización de un juez para viajar con su niño, de acuerdo a lo que adelantó a la prensa.