A mis amigos periodista, productores y en especial al público que tanto afecto y cariño me expresa en estos momentos tan difíciles para mi y mis seres queridos.

Quiero contarles que junto a mi abogado he tomado la decisión de no continuar dando entrevistas ya que mis hijos me pidieron que haga todo lo posible para no seguir con la mediatizacion de nuestra vida privada ya que se ven afectados. De hecho mi hijo va a presentarse el día viernes en la Dirección de Niñez y Adolescencia de la cuidad de Buenos Aires, para solicitar los medios necesarios para preservar la privacidad y evitar la exposición de la problemática familiar.

De mi parte y de mi abogado vamos a cumplir con el pedido de mis hijos desde este momento y no expondremos más nada que tenga que ver con esta situación y se seguirá resolviendo por los medios que correspondan para lograr lo que tanto queremos todos, que es una relación sana entre todos.

Les pido que cada uno desde el lugar que pueda nos ayude a lograr esto que tanto queremos.

Una vez más gracias por el cariño y espero sepan entender esta decisión.

Con cariño Leo.