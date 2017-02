"Creo que voy a ser el mejor papá del mundo. Sueño con ser papá cada noche y también me asusto mucho. Me pasa de despertarme con angustia, con miedos de padre, pensando en resolver situaciones, son cosas que no me pasaron nunca. No quiero tener tres niñeras que me ayuden, sino criarlo yo a mi hijo, darle mamadera, cambiarle los pañales, tengo esa necesidad. He visto como bailarinas traen a sus hijos y se duermen acá cerquita. Creo que mi bebé va a ser así; un bebé de camarines al menos en sus primeros años", finalizó.