Todo comenzó cuando Leo Rosenwasser blanqueó una relación con una mujer más joven que él. Poco tiempo después, se filtraron audios suyos dirigidos a Raquel Bermúdez, su ex mujer, en donde se escuchan fuertes insultos. El ex humorista de VideoMatch reconoció ser el autor de los audios y la acusó de ser alcohólica y de "poner en peligro" la vida de sus hijos. Ella también dio su versión en público y en el programa Intrusos dijo que su ex marido la golpeaba. Sin embargo, ahora se retractó.