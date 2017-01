El protagonista de "Otra vez sopa" afirma que "la política es el juego más difícil que hay" y si bien a lo largo de la charla dejó en claro que ya nada lo asombra, no considera que sea el ámbito para Tinelli: "Marcelo es muy bueno para lo que hace, y es un tipo que sabe mucho de deporte porque lo siente desde que era chico. La política me parece que no la conoce, la conoce como farándula, como estructura, tiene mucho carisma, seguramente tiene una buena imagen, pero no lo veo como presidente de la república. No veo a ningún actor como presidente de la república ni a ninguna persona que pertenezca al ambiente artístico. Que no se meta porque desde afuera de la política, teniendo el carisma que tiene Marcelo puede hacer muchas más cosas por la gente que en la Casa Rosada lleno de presiones, de quilombos, de despelotes."