Una vez que el rumor sobre un amor de verano (¿y algo más?) entre Silvina Luna y El Polaco fue confirmado, de inmediato surgió uno nuevo: la rosarina no quiere apostar su corazón por entero a esta relación debido a que todavía no consigue olvidarse de su ex, el DJ Martín Desrets. Y la versión es una verdad a medias. Porque sí, hay una ex pareja que sobrevuela este romance. Pero se trata de la ex de El Polaco: Valeria Aquino.