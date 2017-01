Por otra parte, aclaró que jamás recibió golpes de su ex novio, como trascendió en los medios: "No hubo violencia de género, ni nunca me pegó. Discutimos como todas las parejas porque no podés llevarte bien todos los días y porque la vida no es un cuento de hadas. De todas maneras, creo que todo se exageró". Incluso su hermano Alex había contado en Twitter que ella tenía moretones en el cuerpo. Al respecto, manifestó: "Mi hermano vio que tenía algunos moretones debajo de los brazos y sugirió que eran fruto de esa noche, pero la verdad es que no fue así".