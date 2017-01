La ex participante del Bailando está en Córdoba con su novio, Loan, que no es muy bienvenido desde un primer momento en su círculo íntimo (hasta ella lo contó en la pista de Ideas). Sin embargo, a ella poco le importa y allegados a la joven dicen que "se la ve realmente enamorada". Para ella la relación no es chiste, ni movida de prensa.