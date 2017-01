Para el actor de Mi familia es así, es erróneo el rol en que cada uno de los protagonistas se ubica: "Ella sola se cosifica. Son cosas delicadas con las que no hay que jugar, tenés un público muy vulnerable que mira hasta que ropa usas. Ella no se puede poner en ese lugar, de la super inalcanzable por el hecho de tener ojos claros, ser hija de… y exitosa, qué le queda a la pobre mina que tiene el derecho de enamorarse y no tiene la suerte de ella en la vida. Confió en la buena fe de ellos, pero tal vez mal asesorados, fogonearon eso de que si no sos un pibe lindo, no podes estar con una chica como ella", concluyó al respecto.