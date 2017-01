"Pesaba 75 kilos y en tres meses pasé a pesar 40, 43 kilos. Me terminaron internando. Yo todavía seguía con mi documento de sexo masculino y con mi nombre anterior. Todavía no había dicho lo que sentía, lo que era, lo que me pasaba, porque claramente no sabía cómo explicarlo", dijo. Ahora, ya no teme hablar al respecto y, con su novio que lo acompaña incondicionalmente, quiere llevarse el gran premio de Despedida de Solteros: casamiento, luna de miel y casa propia.