Días después el fotógrafo me preguntó por qué no había sido publicada la producción de fotos. Le expliqué lo que pensaba, y él me aclaró que Andrea había quedado conforme con la sesión de fotos (quizás no las vio, pensé). ¿Qué hice entonces? Me contacté con ella, le comenté que tenía las imágenes, pero que no iba a poder hacerles Photoshop. ¿Usted sabe lo que me costó decírselo? Conté hasta cien antes de comentárselo. ¿Qué le estaba queriendo explicar sutilmente? ¿Cómo podría sentirse ella con lo que yo le planteaba? Me podría haber cortado el teléfono, insultado, escrachado en las redes sociales como maltratador de mujeres.