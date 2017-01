—Sí. Ayer estuve con mucho dolor de cabeza, y lo primero que pensé fue: "Si me da algo acá, sola en el departamento, y nadie se entera, ¿qué hago? ¡Me muero acá!". Es muy difícil tener a todos tus afectos lejos… Tengo 40 años, no quiero que me pase nada. Tengo miedo de estar sola, de no poder formar una familia de vuelta, de que me pase algo… Y me entró una psicosis, aunque estoy tratando de relajarme. Sino me va a venir (un aneurisma) de tanto pensar.