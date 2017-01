En diálogo con Teleshow a fines del año pasado, Faroni argumentó: "Todos vivimos épocas peores o iguales a esta y seguimos haciendo teatro y seguiremos haciendo teatro. Uno no hace teatro por una temporada buena o mala. No me asusta, hay que afrontarlo y a lo mejor buscarle el ingenio de qué producir o cómo producir para que se pueda seguir trabajando".