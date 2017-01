"No te voy a defraudar hermano. Sos puro amor y sé que estás, pero te vuelvo a repetir que no es fácil no verte, tocarte o escucharte. Te amo con el alma. Me duele todo cada vez que te extraño. Te lloro, te recuerdo y te amo cada día más. Fuiste mi orgullo, mi mejor amigo, mi debilidad, mi todo, y ahora sos nuestro 'Ángel'", señaló el actor que ha demostrado tener una gran fortaleza ante la adversidad.