"Santi, mi amor. ¡Qué especial sos! Tenerte todos estos años codo a codo fue un regalo. Un privilegio, una enseñanza, fue hermoso. Mi amigo, hermano, cuñado, cómplice y compinche en todo. Amaba los miércoles que venías a dormir a casa. Amaba tus chistes, de las personas que más me hacían reír. Tan buen tipo, tan generoso, tan amoroso, sabio, tan sano y tan AGRADECIDO. Ver la relación que tenían con Nico me daba tanta ternura: él vivía para vos y vos para él. Eran uno, espalda con espalda siempre. Nico, tu persona favorita en el mundo, y vos la suya. No se cansaban de decirlo. Se dijeron todo, siempre. Así era la relación que tenían: pasional y de puro amor; no pasaba más de un día sin verse y ya se extrañaban. Sus almas tan iguales y brillantes. Nuestras charlas eternas de a tres, vos con tus cafés fríos, nuestros almuerzos siempre comiendo lo mismo y nuestros chats a toda hora, eran una competencia a ver quién hacía reír más al otro.