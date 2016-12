Hoy un juramento, mañana una… modificación. Porque tampoco puede llamarse traición a la decisión de realizarse un cambio estético ayer negado. Porque Candela Ruggeri alguna vez declaró: "Me gusta ser distinta, y ser una de las pocas que no se agregó lolas". No obstante, en ese mismo reportaje -que data de unos pocos meses atrás- la hija de Oscar Ruggeri también contaba que cada vez que el verano se aproximaba, la idea de aumentarse el busto volvía a su cabeza. Podría ser "en un futuro", pero de ninguna manera "pronto".