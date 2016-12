La vieja pelea entre Luciana Salazar y Amalia Granata acaba de registrar un nuevo episodio, originado a raíz de fuertes declaraciones de la ex novia de Martín Redrado sobre la actual pareja del economista. Luego de sostener que el noviazgo "no da para más", Granata argumentó que Redrado "siente culpa por ella: busca ser mamá, pero él no tiene ganas de formar una familia". Pero eso no fue lo único que dijo, claro…