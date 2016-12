Dio vuelta la página, pero cada tanto repasa algún que otro párrafo. O se lo hacen releer. Porque Amalia Granata y Leo Squarzon tuvieron un hijo, Roque, aunque el affaire del empresario con Pau Linda -en pleno embarazado de la rosarina- sigue dando que hablar. "Nunca fue un conflicto", advirtió Amalia en diálogo con el programa Los ángeles de la mañana. Incluso, contó que hace chistes con sus amigos por aquel episodio. "Si no fuera por el humor, no hubiera podido resolver la situación como decidí resolverla. No es un tema, no me produce celos ni inseguridad".