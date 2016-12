"Encaro este proyecto con mucha humildad, me quedé helada cuando me convocaron", cuenta Esmeralda quien estudia desde hace más de 10 años; no quería ser una artista que se volcara a la música por capricho. "Tengo mucho respeto por el arte y por la música -advierte-. Me animé porque es con ellos; si no, no lo hubiera hecho. Tenía que estar acompañada de gente que esté a la altura". Y concluye: "No me gustan los artificios en las voces, por eso me esmeré mucho todo este tiempo".